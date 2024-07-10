10/07/2024 10:01

【外圍經濟】鮑威爾未給出減息時間，但指下次行動不太可能是加息

《經濟通通訊社10日專訊》昨天(9日)美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聯合經濟委員會聽證會，對於市場關注的美國利率去向，鮑威爾重申，下一步措施不太可能是加息，但表示不太可能在7月底的議息會議減息。

另外，他又指出，通脹並非唯一的風險，太遲減息或減幅太小會對經濟及勞動市場構成風險。鮑威爾又表示，美國經濟正如勞動市場般，即使近期有所降溫，但表現仍然強勁。他表示，當局將會密切注視勞動市場的表現，若然意外走弱，這可能是減息的理由。他又表示，當局需要更多良好的通脹數據去支持減息。

根據CME的FedWatch，利率期貨市場反映聯儲局最早在9月份減息，聯邦基金利率下調25基點的機會率為70%，12月份再減息25基點的機會率為47.3%，略高於一天前的46.6%。

另外，美國勞工部將於周四(11日)公布6月消費者物價指數，市場預期按年升3.1%，較5月份的3.3%有所放緩。(pc)