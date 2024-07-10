10/07/2024 13:38

【外圍經濟】韓國三星工會工業行動升級，宣布啟動無限期大罷工

《經濟通通訊社10日專訊》韓國三星電子的工會組織，周三將工業行動升級，宣布啟動無限期大罷工。工會表示，6540名會員表明有意參與大罷工，主要為從事半導體設備、製造、開發的員工。

三星最大的工會組織「全國三星電子工會」，在周一（8日）發起該企業歷來首場大罷工，原擬持續3天。但工會指資方沒有對話誠意，決定將行動升級。

工會的主要訴求，包括員工平均上調3.5%薪資，工會成立日休假一天，調整獎金計量標準，補償罷工對員工造成的經濟損失等。

全國三星電子工會擁有3.1萬餘名會員，約佔公司總員工人數的24.8%。公司方面表示，生產線正常運轉，目前暫未出現生產差池。(jf)