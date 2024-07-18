10/07/2024 14:34

【美國大選】被視為民主黨潛在參選者，伊州州長表態撐拜登

《經濟通通訊社10日專訊》被視為有潛力代表美國民主黨競選總統的伊利諾州州長普里茨克(J.B.Pritzker)，周二（9日）表態支持拜登總統繼續參選。他在芝加哥受訪時稱：「拜登將成為民主黨的提名人，我會全心全意地為他和賀錦麗助選。」

81歲的拜登在與共和黨對手特朗普的首場電視辯論中慘敗，引發黨內換帥呼聲。普里茨克被視為拜登的潛在替代者之一，他本人上周亦曾批評，拜登需要加強溝通，解釋他的策略，並減輕選民的擔憂。



*黑利呼籲共和黨全力支持特朗普*



另一方面，在共和黨初選中敗北的前南卡州州長黑利終於明確表達立場，呼籲共和黨人在下周的全國大會上，投票給特朗普。她在周二發表的聲明中稱，這場大會是「共和黨的團結時刻。」黑利還稱：「拜登沒有能力連任，賀錦麗對美國將是場災難。(jf)