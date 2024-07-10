10/07/2024 13:44

貝萊德：上調日本股市評級至增持，中國股市予中性評級

《經濟通通訊社10日專訊》貝萊德亞太區主動投資策略部主管兼新興市場股票投資總監貝琳達表示，該行上調日本股市評級至「增持」，對日本股市持正面看法，相信日本經濟將會錄得復甦，日本旅遊業正在顯著增長，日本央行有信心開始利率正常化，預期在未來數周將會進行另一次加息。

貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博表示，予中國股票「中性」評級，認為中國股市的估值以歷史標準而言相對為低，但另一方面，其房地產情況以及假設中國自身投資者輕微缺乏信心等因素均屬逆風。另外，他補充，看好人工智能的未來發展，儘管存有不少確定性，該行繼續對人工智慧板塊及美股予「增持」評級。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管兼新興市場股票投資總監貝琳達表示，過去幾年，該行在中國看到的一些核心增長動力現在正轉向更多的逆風，當中包括外國投資、房地產，以及最近消費者信心惡化等，而短期內的潛在正面催化劑為中國出台更多政策作相關方面的支持，若上述情況沒有發生，則建議採取觀望(wait and see)態度，亦指儘管現時已出台不少政策作支持，但認為這不足以改變宏觀環境。(bn)