10/07/2024 12:19

【香港政情】許正宇：RCEP帶動人民幣在跨境貿易的使用增加

《經濟通通訊社10日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在一個論壇表示，香港正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，香港在金融及專業服務等優勢可為區內經濟體提供服務。

許正宇指出，RCEP經濟體過去10年對全球經濟增長貢獻逾40%；落實RCEP，令各經濟體之間關稅大降，帶動人民幣在跨境貿易的使用增加。

許正宇表示，香港除了做好人民幣貿易結算外，同時透過推出一系列人民幣產品，為境外留存的人民幣資金提供投資出路。本港正爭取加入RCEP，在金融及專業服務等優勢可為區內經濟體提供服務。

他稱，RCEP經濟體在加大基建及項目投資時所帶來的融資需求，特別是綠色融資的大趨勢，香港在這方面可扮演重要角色；亦可推動經濟體之間的標準一致化，特別是綠色標準方面，有利進一步提升經濟效率。(cl)