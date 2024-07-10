10/07/2024 16:32

《本港經濟》中小企6月營商指數下跌，飲食業及零售業較差

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處公布，中小企業務收益的現時動向指數從今年5月在收縮區域的43下跌至6月的41.4，而未來一個月(即7月)的業務收益展望動向指數為46.5。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在6月較上月下跌，特別是飲食業(從39.1下跌至33.3)及零售業(從42.9下跌至39.9)。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從5月的45.2下跌至6月的44.1，而未來一個月的新訂單展望動向指數為48.7。



*中央惠港措施帶來支持*



政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在6月進一步減弱。對未來一個月業務情況的整體預期亦稍為轉弱，但一些行業預期會有相對改善。整體就業情況維持大致平穩。發言人補充，地緣政治局勢緊張，以及旅客和市民消費模式轉變會影響短期的營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。(cl)