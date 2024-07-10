10/07/2024 19:02

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》韓國央行公布議息結果，及美國公布CPI，料為周四(11日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議，宣布利率決定。北約峰會結束，美國總統拜登舉行新聞發布會。經濟合作暨發展組織(OECD)發布韓國經濟調查報告。周四本港時間3:30pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛就2023年國際收支報告舉行新聞發布會。



*英國公布工業生產等數據，德國公布CPI*



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），英國公布5月服務業指數，月率升幅料維持於0.2%；5月工業生產月率料由下滑0.9%改善至升0.3%，年率料由下滑0.4%改善至升0.6%。同一時間，德國公布6月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.8萬升至186.4萬；6月消費者物價指數月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由3.3%收窄至3.1%，經季節調整料由318.14升至318.84；首次申請失業救濟金人數料由23.8萬降至23.5萬。(wa)