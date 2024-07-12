10/07/2024 17:29

【企業盈喜】丘鈦科技(1478)料中期綜合溢利按年增4-5倍

《經濟通通訊社10日專訊》丘鈦科技(01478)發盈喜，預期截至今年6月30日止六個月之股東應佔綜合溢利可能較去年同期之股東應佔綜合溢利約2169.2萬元人民幣，增長約400%至500%。

集團相信預期錄得綜合溢利同比明顯增長主要是由於期內全球智能手機銷售情況好轉，集團於全球主要智能手機品牌的合作份額提升，同時，集團於應用於車載和物聯網(IoT)領域的攝像頭模組業務取得明顯進步，令得集團攝像頭模組銷售數量同比增長約30.8%，產能利用率較同期明顯改善；集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略，3200萬像素及以上應用於手機的攝像頭模組和應用於其他領域的攝像頭模組的合計銷售數量於攝像頭模組銷售總量的佔比達到約49.2%，高端產品佔比提升幫助改善了本集團的產品附加值，並進一步有利於毛利率的改善；及集團投資的一家聯營公司的經營業績較同期改善，歸屬於集團的聯營公司虧損金額較同期明顯減少。(ac)