10/07/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.49714 -1.143 一周 4.5 -4.72 兩周 4.50679 -4.041 一個月 4.6 +0.506 兩個月 4.64363 -0.244 三個月 4.70994 -1.542 六個月 4.80994 -1.708 一年 4.93738 -1.566

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息幾乎全線回軟，其中，隔夜息微穿4.5厘，低見4.49714厘，但與樓按相關的一個月拆息連升三天，今報4.6厘，為6月28日以來最高。一周拆息降至4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息亦由近一周新高回落至4.70994厘。六個月及一年期分別微跌近2基點至4.80994厘和4.93738厘。港元匯價今早在7.8103-7.8126之間上落，最新報7.8119，與前收市價持平。(cl)資料來源：香港銀行公會