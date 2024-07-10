10/07/2024 11:22
《港元利率》拆息普遍回軟，惟一個月期三連升見4.6厘
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息幾乎全線回軟，其中，隔夜息微穿4.5厘，低見4.49714厘，但與樓按相關的一個月拆息連升三天，今報4.6厘，為6月28日以來最高。
一周拆息降至4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息亦由近一周新高回落至4.70994厘。六個月及一年期分別微跌近2基點至4.80994厘和4.93738厘。
港元匯價今早在7.8103-7.8126之間上落，最新報7.8119，與前收市價持平。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息降至4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息亦由近一周新高回落至4.70994厘。六個月及一年期分別微跌近2基點至4.80994厘和4.93738厘。
港元匯價今早在7.8103-7.8126之間上落，最新報7.8119，與前收市價持平。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.49714
|-1.143
|一周
|4.5
|-4.72
|兩周
|4.50679
|-4.041
|一個月
|4.6
|+0.506
|兩個月
|4.64363
|-0.244
|三個月
|4.70994
|-1.542
|六個月
|4.80994
|-1.708
|一年
|4.93738
|-1.566
資料來源：香港銀行公會