10/07/2024 10:02

《基金觀點》普徠仕：通脹或不會降至足以令央行明年減息水平

《環富通基金頻道10日專訊》普徠仕國際固定收益主管兼多元收益債券策略基金經理Ken Orchard發表關於美國經濟前景和聯儲局政策的前瞻觀點。

今年迄今，美國經濟增長一枝獨秀的趨勢出現暫停。雖然美國和其他經濟體的增長差距有所收窄，但差距在明年可能再次拉大。隨著經濟增長再次出現差異，預期美國與其他主要已發展市場（如歐洲和英國）之間的貨幣政策差異亦將出現分化。舉例來說，雖然通脹仍相對較高，但歐洲央行更願意率先減息。



*經濟增速過快或迫使央行加息，投資者需做好準備*



貨幣政策最顯著的差異將涉及美國和亞洲等地區之間。例如，日本央行已經開始加息，預計將在明年甚至更長時間內繼續加息。因此，在考慮這對利率市場的影響時，區別市場所反映的預期和實際可能發生的情況十分重要。市場已經反映歐洲、美國和其他已發展國家將進行多次減息。但普徠仕的觀點與市場不同，認為通脹不會降至令央行在明年減息的水平。聯儲局今年可能只會減息一到兩次。通脹可能持續高企，利率和國庫債券孳息率可能繼續攀升。因此，普徠仕維持較低的存續期，以降低利率風險。

最大的經濟擔憂是增長加速過快，迫使央行做出應對。投資者甚至可能需要認真考慮央行加息的可能性，而這可能為市場帶來挑戰。另外，近期市場波動性較低，投資者情緒偏向樂觀。但預期意外的事件可能會造成市場波動，投資者需要做好準備，如通過靈活管理對風險較高的固定收益資產的配置。(wa)