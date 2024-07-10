10/07/2024 13:59

《基金觀點》施羅德投資：黃金需求持續增長，金礦股有望大幅反彈

《環富通基金頻道10日專訊》施羅德投資金屬基金經理James Luke指，地緣政治和財政趨勢變化為黃金需求持續增長奠定了基礎，金礦業有望實現大幅反彈。



*地緣政局及金融脆弱性推動黃金需求增長*



2023年至2024年期間，儘管西方投資者持續拋售黃金，但金價仍輕易突破歷史高位，目前金價已超逾每盎司2300美元。東方國家的央行、投資者和家庭持續承接西方投資者所拋售的黃金，這趨勢不但由中國主導，中東和其他地區對黃金的需求亦大幅增加。

地緣政治局勢緊張和金融脆弱性（與施羅德投資的「3D重置」框架中的人口結構變化和去全球化有直接關聯）同時出現，共同推動著黃金需求持續增長。這可能觸發自1971年11月美國總統尼克遜關閉「黃金窗口」以來最強勁的牛市之一，從而終止美元與黃金的兌換。



*黃金業現金流強勁，但估值仍接近歷史低位*



儘管金價持續上升，但黃金股票的表現仍落後於金價。原因是黃金價格主要受到東方投資者強勁買盤所推動，基本面強勁，但由於西方投資者對黃金持悲觀看法，以及某些黃金業龍頭企業營運表現欠佳，以致黃金股估值已接近過去40年以來的最低水平。

由年初至今，黃金平均價格為每盎司2200美元，在預期成本通脹將大幅放緩的情景下，2024年黃金業的利潤率和現金流將出現顯著改善。相信這些良好的財務表現和監管政策將會成為金融市場亮點，利潤率增長及所產生的現金流將極為強勁。金融市場將難以忽視黃金業強勁的現金流及嚴格的財務監管，最終有望改善負面情緒。

即使說黃金股有可能上升50%亦不誇張，因其估值仍屬便宜。目前整個黃金股票市場的總市值約3000億美元，但仍被投資者長期忽視，這情況將改變。若有必要將黃金股納入長期的貴金屬投資配置中，現在正值合適時機。



*金市規模仍不夠大，金價不大升難承受持續購買量*



中美貿易競爭加劇了地緣政治緊張局勢，以及2022年烏克蘭危機後，歐美國家對俄羅斯實施制裁，促使各國央行大幅增持黃金作為貨幣儲備，其黃金儲備量亦創下歷史新高。2023年，中國、新加坡、波蘭等地的央行成為最大的黃金買家，但目前為止，創紀錄的購買量僅導致黃金儲備佔總儲備持倉的比例，由2021年底的12.9%升至2023年底的15.3%。

長遠來看，各國央行增持黃金反映了環球地緣政治和貨幣或財政動態的演變。2022年和2023年期間，各國央行買入逾1000噸黃金，相當於環球需求的20%，並於2024年第一季度繼續以相同速度買入，這可能會產生深遠的影響。目前或正在崛起的大國關係趨向緊張，不僅導致主要的儲備貨幣面臨財政困難，發達經濟體亦面臨財政壓力和財政脆弱狀況，這些因素可能推動持續的黃金購買潮。坦白而言，目前黃金市場的規模仍不夠大，若金價不大幅上升，市場根本無法承受持續的購買量，尤其是在其他環球投資者在大致相同時間買入的情況下。



*中國投資者需求持續增長，西方投資者或轉為買家*



2022年和2023年期間，中國家庭在已創紀錄的超額儲蓄基礎上，再積累數萬億美元的儲蓄。他們可能是湧入黃金市場的重要參與者之一。此外，中國長達30年的房地產牛市終結亦是造成投資者對黃金態度發生轉變的關鍵。中國家庭對黃金的需求增強並非短期現象，而是一種持久趨勢。

此外，西方投資者一直在拋售黃金，但這並不能阻止黃金價格創新高，因此他們很可能在接下來幾個季度內，由賣家轉變為買家，成為另一個關鍵的黃金市場參與者。過去西方投資者的買入（及賣出）行為，往往會跟隨貨幣政策走向而轉變。2024年仍有可能出現周期性的寬鬆貨幣政策，以及未來可能出現財政政策主導的局面，屆時美國聯儲局可能需要出手干預，以維持國債市場的償付能力和流動性。在這種背景下，西方投資者將繼續視黃金為一個重要的對沖工具，並用作對沖央行和主權違約風險。(wa)