10/07/2024 08:59

貝萊德智庫：AI刺激通脹，美難大減息

市場普遍預期，美國聯儲局9月開始減息。早於去年底已預期聯儲局今年下半年才開始減息的貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博(Ben Powell)指，今年聯儲局料減息兩次，但基於人工智能(AI)初期投資額巨大，故會引發通脹，故此輪減息周期的減幅有限，籲投資者不要依賴央行減息因素去推動市場向上，應在市場上尋找具盈利能力及現金流的優質股。

去年底市場紛估計美國會於今年上半年啟動減息周期，全年減息6次，當時龐文博已稱市場對減息預期過分樂觀，他預計高利率會持續一段時間。龐文博接受本報專訪時表示，現時市場的預測已與貝萊德智庫的估計相若，9月減息是較合理的預測，11月與美國大選日期太近，或會增加貨幣政策的複雜性，但實際減息時間仍要取決於經濟數據。



*AI帶動概念股升，料趨勢持續*



「即使減息時間表押後，美股表現仍相當理想，這與人工智能主題帶動相關股份上揚有關，相信有關趨勢會持續。」

龐文博指，無論聯儲局何時減息，未來數年終端利率會處於較高水平，意味昔日低息低通脹環境不再，而且不能再像過去般，依賴央行貨幣政策去刺激經濟及營商環境，籲投資者將焦點放在實際的經濟基本面，揀選盈利及現金流仍能持續增長的資產類別、行業或公司。



*中資股估值吸引，惟逆風不少*



亞洲方面，龐文博偏好日本及印度市場，中國股市則予中性評級。他解釋，日本正進入一個全新的宏觀經濟環境，企業恢復加薪，通脹溫和，加上資本市場改革下，企業更願意回饋股東，故相當看好日股前景。印度大選過後，消除了政治不確定性，憧憬會有更多改革及提高生產力措施，故亦對印度股市前景感樂觀。

龐文博指，雖然中資股無論從歷史平均或全球角度來看，估值仍然吸引，但中國市場仍面對不少逆風，包括地緣政治關係緊張、社會人口結構改變、房地產市場低迷等，令本土投資者失去信心，基於中國經濟前景仍未明朗，他暫時看不到有任何催化劑，可以帶動中資股反彈。

「房地產是不少中國家庭的唯一資產，當樓市低迷，樓價無上升潛力時，便會令他們更感憂慮，投資信心因此更低。」他預期，中資股下半年只會維持區間波動格局，但仍可在市場尋寶。

美國11月舉行大選，龐文博認為，無論誰人上場，相信中美緊張關係於未來十年都難以改變，環球投資者正因應中美關係發展，逐步調整投資策略。《香港經濟日報》