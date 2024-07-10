10/07/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶32點子報7.1342，刷近八個月低
《經濟通通訊社10日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾的國會證詞沒市場預期般的鴿派，美指和美債收益率小幅回升，9月減息概率也略微降低，但年內市場仍預期美聯儲將減息兩次；內外部環境仍不佳，中國監管層繼續對中間價採取偏強的過濾舉措，避免市場預期惡化。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1342，較上個交易日跌32點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個月新低，與市場預測偏離仍有近1370點，上個交易日報7.1310。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1342
|+32.00
|1歐元/人民幣
|7.7495
|-40.00
|100日圓/人民幣
|4.4628
|-120.00
|1港元/人民幣
|0.9133
|+2.50
|1英鎊/人民幣
|9.1633
|-92.00
|1澳元/人民幣
|4.8399
|+45.00
|1紐元/人民幣
|4.4065
|+7.00
|1新加坡/人民幣
|5.2984
|+2.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9703
|+44.00
|1加元/人民幣
|5.2621
|+51.00
|1人民幣/林吉特
|0.6600
|-8.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.1867
|+300.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5385
|+46.00
|1人民幣/韓元
|192.2300
|+1.00