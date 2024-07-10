10/07/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1342 +32.00 1歐元/人民幣 7.7495 -40.00 100日圓/人民幣 4.4628 -120.00 1港元/人民幣 0.9133 +2.50 1英鎊/人民幣 9.1633 -92.00 1澳元/人民幣 4.8399 +45.00 1紐元/人民幣 4.4065 +7.00 1新加坡/人民幣 5.2984 +2.00 1瑞郎/人民幣 7.9703 +44.00 1加元/人民幣 5.2621 +51.00 1人民幣/林吉特 0.6600 -8.00 1人民幣/俄羅斯盧布 12.1867 +300.00 1人民幣/南非蘭特 2.5385 +46.00 1人民幣/韓元 192.2300 +1.00

《經濟通通訊社10日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾的國會證詞沒市場預期般的鴿派，美指和美債收益率小幅回升，9月減息概率也略微降低，但年內市場仍預期美聯儲將減息兩次；內外部環境仍不佳，中國監管層繼續對中間價採取偏強的過濾舉措，避免市場預期惡化。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1342，較上個交易日跌32點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個月新低，與市場預測偏離仍有近1370點，上個交易日報7.1310。