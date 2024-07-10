10/07/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶14點子，報7.2734

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1342，較上個交易日跌32點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個月新低，與市場預測偏離仍有近1370點，上個交易日報7.1310。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開14點子，報7.2734，上個交易日即期匯率收盤報7.2720。

隔夜美聯儲主席鮑威爾的國會證詞未如市場預期般呈鴿派，美指和美債收益率小幅回升，9月減息概率也略微降低，但年內市場仍預期美聯儲將減息兩次；內外部環境仍不佳，中國監管層繼續對中間價採取偏強的過濾舉措，避免市場預期惡化。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，市場基本消化美聯儲今年將近兩次降息的預期，而鮑威爾的聲明並沒有太大改變這些預期；中國央行賣債有助於縮小中美負利差，間接穩定人民幣匯率，但從上日中間價再破7.13關口看，央行並不擔心當前的匯率水平。

本周美國經濟的主要焦點將是周四的6月份消費者物價指數(CPI)，預計總體物價將環比上漲0.1%，核心物價將環比上漲0.2%。同比漲幅預計將分別為3.1%和3.4%。(sl)