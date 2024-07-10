10/07/2024 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收跌39點子報7.2759，刷近八個月低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日反覆走低，收報7.2759，較上個交易日4時30分收盤價跌39點子，三連跌，創去年11月14日以來近八個月新低，全日在7.2734至7.2762之間波動，最低位距交易區間下限不足10點。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌43點子，報7.2928。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1342，較上個交易日跌32點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個月新低，與市場預測偏離仍有近1370點，上個交易日報7.1310。

市場人士表示，美聯儲主席鮑威爾國會證詞後美指和美債收益率小升，中間價穩步回落也提醒市場，監管對當前的匯率水平並不擔心，後續人民幣大概率延續當前的模式有序貶值。中國最新公布的6月CPI同比漲幅降至三個月低點，顯示通縮風險仍未消退，但數據對匯率的直接影響不大。

華創證券投顧部屈慶認為，從長期角度來說，匯率取決於經濟相對變化趨勢，但短期來看，匯率與利差相關性更大。當前中美負利差處於歷史高位，也決定了人民幣匯率短期內仍面臨較大貶值壓力。他並強調稱，三季度匯率問題或是人行關注重點，貨幣政策難再寬鬆。想要避免利率過低加劇人民幣貶值壓力和在中期內改善經濟預期以支撐人民幣匯率，或需財政進一步發力。(sl)