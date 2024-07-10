10/07/2024 10:27

【人行操作】市場人士預計人行賣出國債對平抑債市影響有限

《經濟通通訊社10日專訊》中國國債收益率屢跌不止，外界預計人行快將開啟賣出國債操作及開啟正回購平抑債市，然而《彭博》對14名交易員和分析師開展調查，顯示近86%的參與者認為人行若賣出國債，流動性完全不會收緊或僅會邊際微幅收緊，逾七成參與者同意人行出售國債對市場的衝擊有限。

調查對7月債券走勢市場預期較為分化，其中四人預計國債利率上行幅度料在5-10個基點，五人認為債市將區間波動，三人認為國債利率會繼續下行。

《彭博》引述法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong表示，預計人行賣債的規模可能比較溫和，因為其目的是為了防止債市進一步大漲，並非為了大幅提高殖利率水平。其又表示，市場已經消化了人行拋售債券的風險。(ey)