10/07/2024 11:34

【數據解讀】機構：中國經濟仍然供給強、需求弱，低通脹格局難改

《經濟通通訊社10日專訊》中國6月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%，雖為連續第五個月上升，但升幅較上月回落0.1個百分點，且是3月以來最小升幅。同期工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下跌0.8%，降幅較上月收窄0.6個百分點，並為一年半以來最小跌幅。

經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰表示，數據顯示物價整體下行壓力仍然偏大，而核心是國內經濟仍處於供給強、需求弱的狀態。如果剔除豬肉價格18.1%的同比漲幅，並且考慮到CPI數據可能低估當前住房成本的下降，目前整體物價應處於負增長的狀態。

財信研究院宏觀團隊伍超明等認為，國內「就業-收入-消費」循環暢通將帶動服務業價格溫和修復，加上豬肉供給過剩情況趨於好轉，下半年CPI同比有望延續回升態勢，但低通脹格局難改。翹尾因素和前期政策落地見效將推動PPI降幅繼續收窄，但房地產市場低迷、國內供強需弱格局短期難改。(sl)