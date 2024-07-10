10/07/2024 11:39

【數據解讀】機構：通脹疲弱，實際利率仍過高，下半年或降準降息

《經濟通通訊社10日專訊》中國6月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%，雖為連續第五個月上升，但升幅較上月回落0.1個百分點，且是3月以來最小升幅。同期工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下跌0.8%，降幅較上月收窄0.6個百分點，並為一年半以來最小跌幅。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國通縮風險尚未消退，內需依然疲軟。財政和貨幣政策立場並不擴張，因為實際利率依然較高且財政支出乏力。中國今年上半年主要依賴出口拉動經濟增長，但長期而言中國依然需要內需反彈來推動增長。倘若美國9月進入降息周期，可能為中國央行調降利率打開一些政策空間。

ING大中華區首席經濟學家Lynn Song則預計，下半年中國通脹將溫和上升，不過近期數據顯示這個過程可能比原本預期的要慢一些。他並認為，疲弱的通脹和信貸數據為中國央行未來幾個月進一步放寬貨幣政策提供了充足理由，預計央行可能更傾向於先下調存款準備金率，只是2月的降準顯示這一政策工具的效應在遞減。當前實際利率對於眼下的經濟來說依然過高，降息將使經濟獲益更多。儘管央行為了避免加劇人民幣貶值壓力而推遲降息，但仍預計下半年有一到兩次降息，而且如果美國啟動降息周期，中國央行降息的概率更大。(sl)