10/07/2024 14:37

【聚焦人幣】財政部在港增發90億人民幣國債，認購賠數均超3倍

《經濟通通訊社10日專訊》中國財政部今日在香港招標增發的兩年、三年和五年期人民幣離岸國債，最低接納價分別為100.08元(人民幣．下同)、100.21元和100.41元，稍高於增發標的券的二級買賣報價均價，更靠近賣價一側。根據香港金管局發布的投標結果計算，三期債認購倍數依次為3.14倍、3.16倍和3.35倍。三期債增發量均為30億元。

兩年增發標的券為2026年到期國債，利率2.20%；三年增發標的券為2027年到期國債，利率2.28%；五年增發標的券為2029年到期國債，利率2.39%。

中債國債到期收益率曲線中，兩年、三年和五年的最新值為1.6364%、1.8401%和2.0074%。

財政部此前公告稱，今年將在香港分六期發行550億元人民幣國債，該規模較2023年的500億元略有增加。今日是財政部今年第三次發行人民幣國債，2024年累計規模已達320億元。(sl)