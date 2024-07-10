10/07/2024 09:32

【聚焦數據】內地6月CPI按年升幅回落至0.2%，低預期

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，今年6月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，大幅低於市場預期的上漲0.4%。1-6月CPI上漲0.1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，6月份，消費市場供應總體充足，全國CPI環比季節性下降，同比繼續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。

2024年6月份，全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.1%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.7%。

6月份，全國居民消費價格環比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.2%；食品價格下降0.6%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.4%，服務價格持平。



*豬價同比上漲18.1%，影響CPI上漲約0.21個百分點*



6月份，食品煙酒類價格同比下降1.1%，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，鮮果價格下降8.7%，影響CPI下降約0.19個百分點；鮮菜價格下降7.3%，影響CPI下降約0.15個百分點；蛋類價格下降3.9%，影響CPI下降約0.03個百分點；畜肉類價格上漲3.5%，影響CPI上漲約0.10個百分點，其中豬肉價格上漲18.1%，影響CPI上漲約0.21個百分點；水產品價格上漲1.2%，影響CPI上漲約0.02個百分點；糧食價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.01個百分點。



*七大類價格環比兩漲五降*



6月份，食品煙酒類價格環比下降0.4%，影響CPI下降約0.10個百分點。食品中，鮮菜價格下降7.3%，影響CPI下降約0.15個百分點；鮮果價格下降3.8%，影響CPI下降約0.08個百分點；畜肉類價格上漲4.5%，影響CPI上漲約0.13個百分點，其中豬肉價格上漲11.4%，影響CPI上漲約0.14個百分點；蛋類價格上漲1.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

其他七大類價格環比兩漲五降。其中，居住、醫療保健價格均上漲0.1%；交通通信、生活用品及服務價格分別下降0.6%和0.4%，衣著、教育文化娛樂、其他用品及服務價格均下降0.2%。(ct)