10/07/2024 09:32

【聚焦數據】6月PPI同比跌0.8%符預期，近年半最小降幅

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，今年6月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點，與市場預期的跌幅收窄至0.8%一致，並為近一年半以來最小降幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，6月份，受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，全國PPI環比有所下降，同比降幅繼續收窄。

6月份，PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點，環比由上月上漲0.2%轉為下降0.2%；工業生產者購進價格同比下降0.5%，環比上漲0.1%。

上半年，PPI比上年同期下降2.1%，工業生產者購進價格下降2.6%。(ct)