10/07/2024 16:27

【數據前瞻】中國6月美元計出口增幅料擴至8%，進口增2.8%

《經濟通通訊社10日專訊》中國海關總署將於周五(12日)公布6月貿易數據。據《路透》綜合約31家機構預估中值顯示，外需延續韌性疊加低基數效應，中國6月以美元計價出口同比漲幅料從7.6%升至8%；進口同比增幅料回暖，從1.8%升至2.8%；當月貿易順差預計擴大至850億美元，上月為826.2億美元。

花旗銀行大中華區首席經濟學家余向榮近日在一場論壇上表示，儘管有貿易保護主義風險，但要看到短期內支撐中國出口的一系列因素，包括全球南方國家的機遇、新出口動能強勁以及美國大選前的搶單效應。中國的外需結構正在從原來以發達經濟體、發達市場為主逐漸轉向新興市場，同時新出口產品仍有結構性增長等都是中國外貿的有利因素。他並預計，中國今年出口增速在5%左右，明年可能在4.5%左右。

進口方面，機構普遍認為6月中國進口同比增速回暖。參加《路透》調查的31家機構中，有28家預測的增速高於5月。其中瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，6月中國進口同比增速小幅上升至2.5%，從而帶動貿易順差小幅擴大至880億美元；巴克萊銀行則預計進口同比增速為3%。(sl)