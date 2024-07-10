10/07/2024 09:52

《投資智慧－鄧聲興》人行更好調控資金面，國債投資前景仍待觀察

《投資智慧》中國人民銀行近日公布將視乎情況開展臨時隔夜正回購或逆回購操作，利率走廊收窄至介乎1.6%-2.3%，正回購利率為7天期逆回購操作利率減點20個基點，夜逆回購利率為7天期逆回購操作利率加點50個基點。



往期市場時常因為流動性需求較大導致日間流動性波動較大。數據顯示，2013年6月隔夜拆借利率及質押式回購利率分別一度沖高到25%及30%，導致貨幣市場恐慌。而利率走廊收窄有助於減少波動，提高公開市場操作的精準、時效和有效性，以助人行更好調控資金面。



此前國際上的主要央行也有利用隔夜逆回購和正回購等方式作為輔助貨幣政策工具，來調整市場流動性和資金面。央行貨幣政策亦或正向國際更進一步，從數量型貨幣政策轉向價格型貨幣政策。



如市場流動性充裕，短期市場基準利率DR007或較7天期逆回購利率低20個基點以上，央行可通過臨時正回購收緊市場流動性，避免市場利率過度向下偏離臨時正回購利率；反之如流動性偏緊，面對短期市場基準利率DR007或較7天期逆回購利率高50個基點以上，央行可通過臨時逆回購投放市場流動性，避免市場利率過度向上偏離臨時逆回購利率。



相信通過精細化管理，能有助保持銀行體系流動性合理充裕，維護金融市場平穩運營，及防範資金「空轉套利」。而7天期回購利率是內地銀行間資金成本指標，該機製下其將有更大的影響力，料有望逐步取代MLF，成為中國的指標政策利率。



同時，新工具的上限2.3%與央行近期宣布借債時的市場10年期國債收益率2.2-2.3%相呼應，或表明人行有意推動利率曲線正常化，引導短期利率，而長短期利率配合形成向上傾斜的利率曲線。



此外，考慮人行早前推出國債買賣工具，宣布將面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，及已確認與幾家主要金融機構簽訂借入協議等。料此舉或為配合人行後續的國債買賣操作，及為債市降溫，或使國債價格短期面臨調整。因此債市或面臨持續調整的風險，仍待觀察後續資金利率是否平穩，及相關調整會否波及信用債市場而觸發市場負面反饋，目前相關投資仍需謹慎。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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