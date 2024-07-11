11/07/2024 16:51

《外圍焦點》美國公布CPI等數據

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局主席鮑威爾昨日（10日）續在國會作供，並明確表示不需要等通脹率低於2%再降息，進一步提升市場對該局年內降息的押注，提振美股表現。標普500連續第7天走高，上漲56.93點或1%，報5633.91點，是今年第37次創新高。納指上漲218.16點或1.2%，報18647.45點。道指上漲429.39點或1.1%，報39721.36點。港股方面，恆生指數收市報17832，升360點或2.1%，成交1004億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:30pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加有關經濟包容性的討論。12日凌晨1:00am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆參加有關美國經濟和貨幣政策的爐邊談話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.8萬升至186萬；6月消費者物價指數月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由3.3%收窄至3.1%，經季節調整料由318.14升至318.78；首次申請失業救濟金人數料由23.8萬降至23.5萬。明日，中國公布6月出口，年率升幅料由7.6%擴大至8%；6月進口年率升幅料由1.8%擴大至2.5%；6月貿易收支料由826.2億美元升至853億美元。(wa)