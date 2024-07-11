11/07/2024 07:50

《國金頭條》鮑威爾國會放鴿提振美股，標普500首破5600點

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（10日）續在國會作供，並明確表示不需要等通脹率低於2%再降息，進一步提升市場對該局年內降息的押注，提振美股表現。標普500指數創下去年11月以來的最長連漲紀錄，歷史上首次突破5600點。

標普500連續第7天走高，上漲56.93點，或1%，報5633.91點，是今年第37次創新高。納指上漲218.16點，或1.2%，報18647.45點。道指上漲429.39點，或1.1%，報39721.36點。科技巨企重拾推力，英偉達上漲超過2.5%。蘋果股價漲1.88%，因報導稱該公司計劃將新款iPhone出貨量提高10%。

鮑威爾指出，勞動力市場已經相當顯著地降溫，決策者在縮表方面還有更多工作要做，並稱商業地產沒有威脅金融穩定。華爾街分析指，從鮑威爾的證詞中可以得到的關鍵訊息，是聯儲局的風險評估正在朝著9月降息的方向轉變，前提是即將發布的數據能夠持續提供支撐。

巴克萊首席市場策略師Julien Lafargue表示：「我們預計通脹將繼續下降，儘管速度緩慢。隨著愈來愈多跡象表明，美國經濟正在放緩，我們認為聯儲局可能會在9月降息。」



*降息押注提振金價*



鮑威爾言論促使美元走軟，美匯指數跌0.07%，至105.05。英鎊走高，市場下調對英國8月降息的預期。英鎊兌美元一度上漲0.5%，至1.2847。歐元兌美元0.1%，至1.0819。

新西蘭央行維持基準利率不變，紐元兌美元一度下跌1%，至0.6065。澳元兌紐元一度上漲0.9%，至1.1103，為2022年10月下旬以來最高。

美元兌日圓再度抬頭，漲0.3%，至161.79，盤中一度升至161.81，為7月3日以來最高。市場人士批評，日本央行和財務省一直不願意投入更多資金進行干預。

降息預期上揚提振金價，紐約期金漲0.6%，至每盎司2384.8美元。油價反彈，紐約期油上漲0.8%，報每桶82.1美元。布蘭特期油漲0.5%，報每桶85.08美元。(jf)