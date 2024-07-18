11/07/2024 08:54

【美國大選】民主黨金主群起逼宮，佩洛西勸拜登「時日無多」

《經濟通通訊社11日專訊》正在華盛頓主持北約峰會的美國總統拜登，雖然堅拒退選，但卻面對金主和黨友與日俱增的壓力。

民主黨元老、前眾議院議長佩洛西周三（10日）指「時日無多」，公開敦促拜登迅速考慮是否應繼續參選。但她強調，無意暗示拜登應退選。另據媒體報道，民主黨另一重量級人物、參議院議長舒默，私下向金主表達了他對拜登選情的擔憂，稱自己對提名人持開放態度。



*佐治古尼要求民主黨換人*



較早前，近400名金主周一（8日）晚間致信拜登，呼籲他「為了民主和國家的未來退出競選連任」。民主黨最大的荷里活金主之一、幾周前剛與拜登一起出席籌款活動的佐治古尼，也呼籲該黨推舉新的候選人。

在參眾兩院，來自奧勒岡州的民主黨眾議員布盧姆諾爾(Earl Blumenauer)發表聲明說：「總統拜登不應該是民主黨總統提名人。」參議員韋爾奇(Peter Welch)也在《華盛頓郵報》的專欄文章中呼籲，拜登「為了國家利益」退出競選連任。(jf)