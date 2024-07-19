11/07/2024 11:49

【大國博弈】北約峰會嚴厲警告中國勿援俄，北京嚴正交涉斥勿攪局

《經濟通通訊社11日專訊》在美國華盛頓舉行的北約峰會周三（10日）發表聯合公告，首指中國在支援俄羅斯對烏克蘭作戰中，發揮了「決定性作用」。秘書長斯托爾滕貝格稱，北約向中國發出了「最嚴肅的訊息」，呼籲中國停止與俄羅斯合作。

公告呼籲中國停止對俄羅斯提供軍援和政治支持，特別是停止轉讓軍民兩用產品，包括用於國防工業的武器部件、設備和原材料。但同時稱，北約對與中國進行建設性合作持開放態度，包括確保相互透明度。日本、韓國、澳洲、新西蘭亦首次獲邀簽署北約公告。

中國駐歐盟使團隨即做出強烈反應，批評北約峰會充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑，中國對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。中方敦促北約恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。

另據外電引述知情人士透露，美國在峰會前向北約盟國通報了中國支援俄羅斯的情況，指中國對「歐洲-大西洋的安全構成系統性挑戰」，包括實施網絡和虛假訊息行動，以及發展反太空作戰能力。(jf)