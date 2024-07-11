11/07/2024 19:25

《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布PPI

《經濟通通訊社11日專訊》中國公布進出口數據，及美國公布PPI，料為周五(12日)市場焦點。



*日本公布工業生產，德國公布批發物價*



各國沒重要經濟活動。數據方面，周五中國公布6月出口，年率升幅料由7.6%擴大至8%；6月進口年率升幅料由1.8%擴大至2.5%；6月貿易收支料由826.2億美元升至853億美元。12:30pm（本港時間．下同），日本公布5月產能利用率；5月工業生產。2:00pm，德國公布6月批發物價。8:30pm，美國公布6月生產者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%，年率升幅料由2.2%擴大至2.3%。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由68.2升至68.5。

此外，明日KEEP(03650)將有基石投資者持股解禁。(wa)