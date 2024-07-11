11/07/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.41274 -8.44 一周 4.5 - 兩周 4.5 -0.679 一個月 4.58577 -1.423 兩個月 4.64571 +0.208 三個月 4.7 -0.994 六個月 4.8 -0.994 一年 4.91113 -2.625

《經濟通通訊社11日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾出席眾議院聽證會時表示，局方無需等到通脹降至2%下方才減息。許多經濟學家表示，對9月減息預測更有信心。港元拆息持續偏軟，其中，隔夜息微跌8基點至4.41274厘，見逾一周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦結束三連升，報4.58577厘。一周拆息維持4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至4.7厘，為5月20日以來最低。六個月及一年期分別跌至4.8厘和4.91113厘。港元匯價今早在7.8093-7.8125之間上落，最新報7.8096，較前收市價升0.02%。鮑威爾一連兩日在美國聽證會上「放鴿」，其書面證詞暗示可能接近減息。他表示，聯儲局過去兩年，專注對抗通脹，現已取相當進展，雖然仍高於央行定下的2%的目標，但通脹上升並非美國面臨的唯一風險，就業市場經已降溫，若減息太慢或太少，可能會過度削弱經濟活動和就業。他直言當局毋須等到通脹降至2%以下才減息；而有「聯儲局線人」之稱的知名財經記者Nick Timiraos發文稱，這次「鮑威爾轉向」比去年底更加可持續，減息預期亦更可信。(cl)資料來源：香港銀行公會