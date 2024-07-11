11/07/2024 11:24
《港元利率》鮑威爾講話增市場減息信心，一個月拆息中止三連升
《經濟通通訊社11日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾出席眾議院聽證會時表示，局方無需等到通脹降至2%下方才減息。許多經濟學家表示，對9月減息預測更有信心。港元拆息持續偏軟，其中，隔夜息微跌8基點至4.41274厘，見逾一周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦結束三連升，報4.58577厘。
一周拆息維持4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至4.7厘，為5月20日以來最低。六個月及一年期分別跌至4.8厘和4.91113厘。
港元匯價今早在7.8093-7.8125之間上落，最新報7.8096，較前收市價升0.02%。
鮑威爾一連兩日在美國聽證會上「放鴿」，其書面證詞暗示可能接近減息。他表示，聯儲局過去兩年，專注對抗通脹，現已取相當進展，雖然仍高於央行定下的2%的目標，但通脹上升並非美國面臨的唯一風險，就業市場經已降溫，若減息太慢或太少，可能會過度削弱經濟活動和就業。他直言當局毋須等到通脹降至2%以下才減息；而有「聯儲局線人」之稱的知名財經記者Nick Timiraos發文稱，這次「鮑威爾轉向」比去年底更加可持續，減息預期亦更可信。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息維持4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至4.7厘，為5月20日以來最低。六個月及一年期分別跌至4.8厘和4.91113厘。
港元匯價今早在7.8093-7.8125之間上落，最新報7.8096，較前收市價升0.02%。
鮑威爾一連兩日在美國聽證會上「放鴿」，其書面證詞暗示可能接近減息。他表示，聯儲局過去兩年，專注對抗通脹，現已取相當進展，雖然仍高於央行定下的2%的目標，但通脹上升並非美國面臨的唯一風險，就業市場經已降溫，若減息太慢或太少，可能會過度削弱經濟活動和就業。他直言當局毋須等到通脹降至2%以下才減息；而有「聯儲局線人」之稱的知名財經記者Nick Timiraos發文稱，這次「鮑威爾轉向」比去年底更加可持續，減息預期亦更可信。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.41274
|-8.44
|一周
|4.5
|-
|兩周
|4.5
|-0.679
|一個月
|4.58577
|-1.423
|兩個月
|4.64571
|+0.208
|三個月
|4.7
|-0.994
|六個月
|4.8
|-0.994
|一年
|4.91113
|-2.625
資料來源：香港銀行公會