11/07/2024 10:00

《經濟時評》DWS：美國6月勞動市場疲軟，減息理由更充分

《環富通基金頻道11日專訊》DWS美國經濟學家Christian Scherrmann發表對美國6月勞動市場的評論。

美國6月份非農就業人口增長從21.8萬回落至20.6萬，略低於市場預期，而更令人失望的是，私營部門就業人口增長從先前的19.3萬大幅下降至13.6萬。此外，過去兩個月的新增就業人數合計較修正前減少11.1萬，顯示就業市場的基礎本已疲弱。工資增長符合預期，從0.4%按月放緩至0.3%。勞動參與率從62.5%略升至62.6%，同時失業率亦從4.0%上升至4.1%，表明勞動力需求未能完全吸納新增供應。



*恐陷入惡性循環，使央行難以調整應對措施*



6月份的勞動力市場報告可能標誌著美國經濟強勁就業增長的轉折點。儘管工資驅動的通脹壓力仍存，但勞動力供應增長放緩的同時需求也逐步回落，目前看來與緊縮貨幣政策的目標步伐一致，可望增強市場對未來通脹進一步下降的預期信心。然而，隨著失業率現時穩居中性區間，央行近期對勞動力市場狀況的敏感度可能會加劇。勞動力市場一旦轉弱，往往會陷入惡性循環，使央行官員難以調整應對措施。過早放鬆政策可能會加劇通脹而適得其反，惟過長時間的等待則可能錯失實現軟著陸的機會。

雖然目前的形勢尚未需要央行官員採取果斷的應對措施，但在未來幾個月減息的理由無疑更加充分。DWS維持對12月首次減息的預期，並相信通過口頭干預能有效控制任何不必要的市場疲軟。話雖如此，9月份開始減息的可能性增加。(wa)