11/07/2024 10:26

《基金觀點》施羅德投資：美國經濟軟著陸概率提升，帶來投資機會

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益投資團隊指，在解決通脹和實施更寬鬆的利率環境方面，似乎「耐心是一種美德」。在過去一個月，由於美國通脹數據有顯著改善，團隊將2024年實現經濟「軟著陸」的概率提升至最高水平。這降低了經濟「不著陸」的風險。由於整體經濟形勢向好，出現「硬著陸」的風險較低。



*通脹率降低為聯儲局放寬政策造就條件*



環球主要央行的會議已經順利完結，沒有出現任何波瀾。歐洲央行(ECB)啟動新一輪寬鬆政策周期，這個決策早已在預料之內。然而，由於近期歐元區服務業通脹持續高企以及目前經濟反彈，預期歐洲央行接下來將採取謹慎態度。與此同時，美國聯儲局已經調整其利率預測，目前預期2024年將減息一次，低於早前預期的兩次。但委員會的「主流預測」仍暗示將會減息兩次，這與其中8名成員的預測一致。

那麼，是甚麼因素促使團隊進一步提高美國經濟實現「軟著陸」的概率呢？簡而言之，就是通脹壓力緩解的跡象。儘管考慮到一系列的經濟數據，但美國通脹走勢無疑是最關鍵的因素之一。畢竟，通脹率降低是實現經濟「軟著陸」的關鍵，因為它能為聯儲局放寬政策造就條件。5月份美國消費者物價指數(CPI)顯示，儘管住房通脹依然頑固，但卻呈現出一些令人鼓舞的跡象，不包括住房在內的服務業成本（所謂的「超級核心」通脹）在月內出現明顯改善。事實上，與上個月相比，服務業通脹實際上已經開始回落。



*政治不穩可能性仍存，偏好受擔保債券*



2024年是有史以來全球投票人數最多的一年（超過20億人），這反映政治不穩的可能性一直存在。然而，投資者很難預料到已發展市場和新興市場會在短時間內連續出現如此多的意外驚喜。法國的財政挑戰已導致當地政府債券估值下跌，而突然宣布舉行總統大選進一步加劇了金融市場壓力。目前歐洲資產下跌尚未形成可買入的良機，由於經濟前景充斥不確定性，無法忽視法國政治局勢可能出現重大變化的可能性。然而，這次跌勢有望帶來投資機會。

由於美國經濟出現「軟著陸」的可能性較高，環球債券市場很難從目前的水平出現結構性反彈。資產配置方面，仍然偏好受擔保債券而非其他信用債類別，包括國際組織所發行的債券和其他政府債券。然而，與美國政府機構抵押貸款支持證券不同的是，由於持續的政治風險因素，不太傾向單單依靠這些債券估值改善，以決定增加這類資產的投資。企業債券方面，繼續偏好歐洲投資級別債券而非美國投資級別債券，但由於政治風險持續，將保持謹慎態度。(wa)