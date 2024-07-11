11/07/2024 08:59

【外圍經濟】前「債王」格羅斯批Tesla如「迷因股」

Tesla股價早前連升十日，創去年6月以來最長連升紀錄，十日累升43.7%。不過，前「債王」格羅斯(Bill Gross)似乎對Tesla表現並不受落。

格羅斯於社交平台X發帖文，表示Tesla的表現好像一隻「迷因股」(meme stock)，基本面持續走弱，股價直綫上升。格羅斯表示，現在似乎每隔一天就會出現一隻新「迷因股」，大多數都是拉高出貨(pump and dump)。《香港經濟日報》



*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。