11/07/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1339 -3.00 1歐元/人民幣 7.7628 +133.00 100日圓/人民幣 4.4570 -58.00 1港元/人民幣 0.9134 +1.10 1英鎊/人民幣 9.2079 +446.00 1澳元/人民幣 4.8463 +64.00 1紐元/人民幣 4.3784 -281.00 1新加坡/人民幣 5.3093 +109.00 1瑞郎/人民幣 7.9527 -176.00 1加元/人民幣 5.2677 +56.00 1人民幣/林吉特 0.6587 -13.70 1人民幣/俄羅斯盧布 12.3106 +1239.00 1人民幣/南非蘭特 2.5320 -65.00 1人民幣/韓元 192.0200 -21.00

《經濟通通訊社11日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾的發言整體偏向鴿派，強化了美聯儲將在今年晚些時候啟動寬鬆周期的預期，美指和美債收益率小幅回落，這可能部分緩解人民幣的下行壓力；不過國內匯市供需改善前，監管仍很難放鬆對中間價單邊預期的過濾。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1339，較上個交易日升3點子，止兩連跌，與市場預測偏離略擴至近1400點，上個交易日報7.1342。