11/07/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升3點子止兩連跌，報7.1339
《經濟通通訊社11日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾的發言整體偏向鴿派，強化了美聯儲將在今年晚些時候啟動寬鬆周期的預期，美指和美債收益率小幅回落，這可能部分緩解人民幣的下行壓力；不過國內匯市供需改善前，監管仍很難放鬆對中間價單邊預期的過濾。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1339，較上個交易日升3點子，止兩連跌，與市場預測偏離略擴至近1400點，上個交易日報7.1342。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1339
|-3.00
|1歐元/人民幣
|7.7628
|+133.00
|100日圓/人民幣
|4.4570
|-58.00
|1港元/人民幣
|0.9134
|+1.10
|1英鎊/人民幣
|9.2079
|+446.00
|1澳元/人民幣
|4.8463
|+64.00
|1紐元/人民幣
|4.3784
|-281.00
|1新加坡/人民幣
|5.3093
|+109.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9527
|-176.00
|1加元/人民幣
|5.2677
|+56.00
|1人民幣/林吉特
|0.6587
|-13.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3106
|+1239.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5320
|-65.00
|1人民幣/韓元
|192.0200
|-21.00