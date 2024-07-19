11/07/2024 09:03

【大國博弈】美國和墨西哥推新措施，阻中國等鋼鋁製品避稅

《經濟通通訊社11日專訊》美國和墨西哥聯手推新舉措，阻止中國和其他國家通過向墨西哥出口產品來規避美國鋼鋁製品關稅。

白宮表示，根據總統拜登實施的新措施，經墨西哥進口的鋼鐵產品將被徵收25%的美國「232條款」關稅，有文件證明鋼鐵是在墨西哥、美國或加拿大熔化和澆鑄的除外。

同樣，從墨西哥進口的鋁產品若要規避10%的「232條款」關稅，則不得含有在中國、俄羅斯、白羅斯或伊朗冶煉或鑄造的原鋁。

拜登和墨西哥總統奧夫拉多爾在聯合聲明中表示，墨西哥已同意要求跨境鋼鐵產品進口商提供這些產品原產國的更多訊息。

聲明還稱，兩國將實施政策共同防止鋼鐵和鋁產品避稅行為，並加強北美鋼鐵和鋁供應鏈。未來幾周和幾個月美墨將加強合作，「以保護北美鋼鐵和鋁市場免受不公平貿易行為的影響」。(ry)