11/07/2024 09:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升21點子，報7.2738

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1339，較上個交易日升3點子，止兩連跌，與市場預測偏離略擴至近1400點，上個交易日報7.1342。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開21點子，報7.2738，上個交易日即期匯率收盤報7.2759。

隔夜美聯儲主席的講話被市場解讀為略偏鴿派，美指和美債收益率小幅回落，這將部分緩解人民幣貶值壓力，但國內匯市供需失衡明顯，監管層則延續有穩有放的思路，力保市場預期整體穩定。

美聯儲主席鮑威爾連續第二天在經濟和貨幣政策半年度國會聽證會上作證。他稱還沒有準備好宣布已戰勝通脹，但他認為經濟正走在保持低失業率且通脹下降的道路上。(sl)

