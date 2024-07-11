11/07/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升49點子止三連跌，報7.2710

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開後漲幅擴大，曾收復7.27關，重上7.26水平，惟其後有回吐，收報7.2710，較上個交易日4時30分收盤價升49點子，止三連跌，全日在7.2687至7.2760之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升62點子，報7.2858。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1339，較上個交易日升3點子，止兩連跌，與市場預測偏離略擴至近1400點，上個交易日報7.1342。

交易員表示，晚間美國有關鍵數據公布，部分頭寸提前離場，帶動匯價小升，但並不認為市場預期就是逆轉。他們並表示，市場在等待更多關於美聯儲降息的線索，在美聯儲政策更明晰之前，估計美指的調整空間也較為有限。

星展銀行最新觀點認為，中國央行近期放鬆了中間價定價，但並未引發過度波動；三中全會召開前，CNH或維持區間震盪；如果三中全會能出台更多的支持經濟和房地產行業的政策，或能重振股市，支撐人民幣升值。(sl)



