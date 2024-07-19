11/07/2024 09:51

【大國博弈】美財政部官員提三項理據證中國存在產能過剩

《經濟通通訊社11日專訊》美國財政部負責國際事務的副部長沙姆博周三（10日）在一場演講中，闡述美國對華加徵新關稅的理據。沙姆博表示，美方對結構性產能過剩感到擔憂，這種情況源於（中國）持續的過度投資模式並受到政府廣泛支持的推動，並引述智庫數據指，估計中國的產業補貼支出佔GDP的比重是美國、巴西、德國和日本的大約10倍。

這段時間以來，外界對中國是否產能過剩存在兩派意見，中方認為其部分戰略產業「彎道超車」並大量出口歐美是基於成本優勢和技術優勢。沙姆博明確指出三個「警示信號」，證明中國產能過剩，包括中國工業產能增長快於全球需求；虧損的工業企業佔比達到1990年代以來的最高水平；以及截至今年第一季度，中國製造業產能利用率降至2016年以來的最低點。

沙姆博建議中國應減少補貼，以及通過加強社會保障網絡、增加家庭收入和改革內部戶藉規定來促進國內消費。(ey)