11/07/2024 17:41

【聚焦人幣】6月人民幣佔俄羅斯外匯市場份額攀升至99.6%

《經濟通通訊社11日專訊》據俄羅斯央行最新發布的報告顯示，人民幣在俄外匯市場上的份額已達到99.6%。該行此前數據顯示，5月份人民幣交易佔俄外匯市場份額為53.6%。

自美國於6月中旬實施最新制裁迫使俄羅斯停止以美元和歐元進行交易後，俄外匯市場日均交易量下降了32.7%，從6月上半月的4180億盧布減少至下半月的2820億盧布。6月全月俄外匯市場交易總成交量比5月下降33.3%，為6.3萬億盧布。

報告指，美國的限制措施出台後，幾乎所有外匯交易都開始以人民幣結算。人民幣近段時間在莫斯科證券交易所的交易量達到創紀錄的水平。6月19日，人民幣在俄外匯市場的交易量為5090億盧布，高於美方制裁實施前的最高數字4460億盧布。

不過，美元和歐元的交易仍在場外進行。報告表示，由於6月的交易日較5月少一天，俄外匯市場場外總體交易量從13.1萬億盧布略微下降到13.0萬億盧布。6月，美元、歐元等「有毒」貨幣的場外交易量為7萬億盧布，基本與今年以來的月均數字6.97萬億盧布持平，但所佔份額從58.1%上升到67.3%。此外，人民幣的場外交易份額也微升0.8個百分點至40%。(sl)