11/07/2024 09:28

【外圍經濟】南韓央行議息後維持指標利率在3.5厘，符合預期

《經濟通通訊社11日專訊》南韓央行周四(11日)維持基準利率不變，將尋求更多證據證明通脹將繼續降溫。

南韓央行將7天回購利率維持在3.5厘，該水平被視為限制性水平，與接受《彭博社》訪問的所有22名經濟師的預測一致。南韓央行表示，一旦有足夠的信心通脹將繼續朝2%的目標邁進，將考慮放鬆政策。

另一方面，新西蘭儲備銀行(RBNZ)周三(10日)將官方現金利率維持在5.5厘不變，符合接受《彭博社》訪問的的全部20名經濟師的預期。

RBNZ表示，委員會一致認為，貨幣政策將需要保持限制性。這種限制性的程度將隨著通脹壓力下降而慢慢減弱。此外，由於限制性貨幣政策已顯著降低消費價格通脹，委員會預計總體通脹率將在今年下半年回到1至3%目標範圍。(rc)