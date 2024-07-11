11/07/2024 09:52

【外圍經濟】鮑威爾：美通脹正在回落但未足以降至2%

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局理事庫克(Lisa Cook)表示，雖然經濟體在高通脹之後實現軟著陸的情況相對少見，但她預測美國會出現這種情形，因為通脹降溫，而勞動力市場幾乎沒有受到傷害。

她表示，她的基線預測是隨著時間的推移，通脹將繼續向目標邁進，失業率不會進一步大幅上升。

與此同時，聯儲局主席鮑威爾表示，他相信通脹正在回落，但尚未對物價增幅可持續地降至2%目標擁有足夠的信心。

他表示，決策者仍然面臨行動過快或過慢的風險，聯儲局官員雖然致力於拉低通脹，但也擔心失業問題。

分析指，鮑威爾的講話表明，聯邦公開市場委員會不太可能在本月30至31日的會議上降低利率。(rc)