11/07/2024 11:10

【國際要聞】加拿大擬購買潛艇，逐步達到北約對國防開支要求

《經濟通通訊社11日專訊》加拿大政府表示，將會購買一支潛艇艦隊，以逐步達到北約對國防開支的要求。

政府表示，正在邁出第一步，購買多達12艘能夠在冰下作業的常規動力潛艇，但尚未決定從哪裏採購這些設備。國防部長Bill Blair表示，加拿大是世界上海岸線最長的國家，需要一支新的潛艇艦隊。這支新艦隊將使加拿大能夠在不斷變化的世界中保護其主權，並為合作夥伴和北約盟國的安全作出寶貴的貢獻。

美國華盛頓是本周北約峰會的舉辦地點，加拿大總理杜魯多在會議中面臨美國共和黨議員的攻擊，因為加拿大未能兌現承諾，將國防開支提高到國內生產總值至少2%。(rc)