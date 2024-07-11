11/07/2024 11:52

【國際要聞】Archegos創始人BillHwang欺詐罪成

《經濟通通訊社11日專訊》Archegos Capital Management創始人Bill Hwang被判犯有刑事罪，這些刑事指控源於其公司2021年的倒閉。

曼哈頓美國檢察官Damian Williams在一份聲明中表示，這個裁決應該發出一個強烈的信息，即他們將繼續以鷹眼般的警惕監督金融市場，並迅速追究那些認為他們可以欺騙體系的人的責任。

根據檢察官的說法，Hwang的行為使他的家族辦公室Archegos的價值，在最高峰時接近360億美元。然而，2021年3月Viacom股價下跌引發了一輪拋售，注定了該公司的崩盤。Archegos的交易對手亦損失了約100億美元，而這場災難是瑞信2023年崩盤的一個重要因素。(pc)



