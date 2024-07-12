12/07/2024 07:50

《國金頭條》美國6月CPI大幅降溫，投資者調整部署科技股大跌

《經濟通通訊社12日專訊》受住房成本放緩影響，美國6月CPI增幅放緩，通脹全面降溫，為聯儲局不久後降息提供了更多數據支持。投資者周四（11日）大規模調整資金配置，撤出科技巨企。

納指下跌364.04點，或1.95%，收18283.41點。標普500下跌49.37點，或1%，至5585點。道指漲32.39點，或0.08%，收39753.75點。

波動率指數VIX激增11%，彭博「科技七巨頭」指數創下2022年10月以來最大跌幅。特斯拉下跌8.4%。與此同時，住宅建築商股價飆升，銀行股也在財報季開始前上漲。

數據顯示，6月份核心CPI指數較5月攀升0.1%，為2021年8月以來最小漲幅，按年升幅為3%，亦低於預期的3.1%，為3年多來最慢。



*日圓大漲2.6%疑日本入市干預*



降息預期進一步削弱美元，美匯指數跌0.49%，至104.45，為6月7日以來最低位。日圓上漲2.6%，引發了對日本官方入市干預的猜測。澳元兌美元一度上漲0.8%，至0.6799，隨後回落。英鎊兌美元一度上漲0.8%，至1.2949，創出年內高點，之後漲勢停滯。

金價上揚，紐約期金漲1.6%，至每盎司2418.7美元。原油小幅走高，紐約期油上漲0.6%，報每桶82.62美元。布蘭特期油上漲0.4%，報每桶85.4美元。(jf)

