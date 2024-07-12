12/07/2024 08:39

【外圍經濟】圓匯隔夜飛漲2.6%，引發日本政府入市干預疑雲

《經濟通通訊社12日專訊》日圓在觸及38年低位後，隔夜一度飆升2.6%，引發市場猜測日本政府出手干預匯市。負責外匯事務的日本財務省副大臣神田真人，周五（12日）清晨拒絕正面評論事件。

美國公布最新CPI數據數分鐘後，日圓大幅上漲。美元兌日圓一度跌至6月17日以來最低位157.4，但隨後回升，一度漲至159.37，最新報158.81。

神田真人稱，無法確定此舉是否屬於干預，如果發生干預，當局將在月底公布細節。他重申，匯率大幅波動影響民生，當局將針對外匯市場的過度或無序波動採取適當行動。



*野村：不應低估日本7月加息可能性*



野村國際表示，日本財務省為支撐日圓而干預外匯市場，或促使日本央行決策者相應地收緊政策。其報告稱：「今天可能已進行的干預，或會減少其外匯存底中的很大一部分現金，但倘若其能夠出售外國證券，那麼它仍然擁有彈藥。不應低估日本央行在7月31日的貨幣政策會議上加息的可能性。」(jf)