12/07/2024 09:58

【美國大選】拜登北約峰會再出醜，錯把澤連斯基說成普京

《經濟通通訊社12日專訊》面對退選壓力的美國總統拜登，在主持華盛頓北約峰會期間再度出醜，在介紹烏克蘭總統澤連斯基出場時，錯把後者稱為普京。

拜登隨即糾正錯誤，稱澤連斯基會「擊敗普京總統」。但事件隨即傳開，進一步刺激民主黨內要求他退選的呼聲。據《紐約時報》透露，一些白宮顧問已經在討論如何說服拜登放棄黨內提名，而他的競選團隊也在就副總統賀錦麗對決特朗普的可能性進行民調摸底。

拜登仍然堅拒退選，他的高級政治顧問周四（11日）下午，在國會拜會了參議員，希望他們冷靜下來。曾在2020年民主黨初選中與拜登競逐的參議員桑德斯，會後表達了對總統的信心，稱：「拜登將贏得這次選舉。」但是，呼籲拜登退選的民主黨眾議員已增加到了十多位。

根據《華盛頓郵報》/ABC News/Ipsos周四的民調，約56%的民主黨人希望拜登退選，但是在全國選民中拜登和特朗普的支持率齊頭並進，都是46%。



*搖擺州通脹降溫助力拜登*



分析還指，美國CPI數據放緩，有助拜登挽回民意支持度，尤其是3個搖擺州的通脹壓力下降，例如喬治亞州物價按年漲2.6%，是3年來最低漲幅。(jf)



