12/07/2024 16:36

【國際要聞】日本海上自衛隊遭歷來最大規模懲處，幕僚長被撤職

《經濟通通訊社12日專訊》據日本《共同社》報道，日本防衛省周五對海上自衛隊最高長官、海上幕僚長酒井良等總計117人作出了懲戒處分，涉及問題包括違規使用特權、騷擾同僚等，酒井將於下周五（19日）卸任。

日媒分析指，加上此前已被懲處的海自成員，合共已捲入218人，是海自歷來規模最大的懲處，且各部門一把手同時受到處分，極其罕見。除酒井被撤職外，事務次官增田和夫、統合幕僚長吉田圭秀、陸上幕僚長、航空幕僚長、情報總部長均受到不同程度訓誡。

涉及問題包括，秘密違規運用特權、職權騷擾、違規領取潛水補貼、在自衛隊設施內違規用餐。正在華盛頓參加北約峰會的首相岸田文雄，就事件向公眾致歉。防衛相木原稔表示，將主動返還1個月的薪酬，但否認會辭職。(jf)