12/07/2024 19:02

《再戰明天》三中全會下周召開，中國公布第二季GDP等數據

《經濟通通訊社12日專訊》三中全會召開，及中國公布第二季GDP等數據，料為下周一(15日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議召開(至18日)。歐元集團會議舉行。



*歐元區公布工業生產，美國公布紐約聯儲製造業指數*



數據方面，下周一德國公布5月零售銷售，月率料維持不變。10:00am（本港時間．下同），中國公布第二季國內生產總值，年率升幅料由5.3%收窄至5%，經季節調整季率升幅料由1.6%收窄至1%，年初至今年率升幅料由5.3%收窄至5.2%；6月工業生產年率升幅料由5.6%收窄至4.8%，年初至今年率升幅料由6.2%收窄至6%；6月零售銷售年率升幅料由3.7%收窄至3.3%，年初至今年率升幅料由4.1%收窄至4%；6月失業率料維持於5%。5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率跌幅料由3%擴大至3.9%，經季節調整月率跌幅料由0.1%擴大至1%。8:30pm，美國公布7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負6惡化至負8。

在本港，下周一公布業績的公司有:百能國際能源(08132)等。

此外，明日巨星傳奇(06683)將有基石投資者持股解禁。(wa)