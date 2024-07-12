12/07/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.44476 +3.202 一周 4.5 - 兩周 4.51601 +1.601 一個月 4.6 +1.423 兩個月 4.65762 +1.191 三個月 4.71423 +1.423 六個月 4.8 - 一年 4.90071 -1.042

《經濟通通訊社12日專訊》港元匯價今早最高曾見7.8057兌1美元，為6月24日以來最強，而港元拆息亦普遍回升，其中，隔夜息微升3基點至4.44476厘，而與樓按相關的一個月拆息亦升至4.6厘。一周拆息維持4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連跌，報4.71423厘。六個月期維持4.8厘，而一年期則降至4.90071厘。港元匯價最報7.8066，較前收市價升0.01%。美國6月CPI按月跌0.1%，聯儲局減息預期升溫。恒指今早高開187點報18020，重上萬八點，其後升幅最多擴大至394點或2.2%，報18226。最新仍升345點，報18176。(cl)資料來源：香港銀行公會