12/07/2024 11:24
《港元利率》港匯曾創見近三周新高，拆息多數升一個月報4.6厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元匯價今早最高曾見7.8057兌1美元，為6月24日以來最強，而港元拆息亦普遍回升，其中，隔夜息微升3基點至4.44476厘，而與樓按相關的一個月拆息亦升至4.6厘。
一周拆息維持4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連跌，報4.71423厘。六個月期維持4.8厘，而一年期則降至4.90071厘。
港元匯價最報7.8066，較前收市價升0.01%。
美國6月CPI按月跌0.1%，聯儲局減息預期升溫。恒指今早高開187點報18020，重上萬八點，其後升幅最多擴大至394點或2.2%，報18226。最新仍升345點，報18176。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息維持4.5厘；反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連跌，報4.71423厘。六個月期維持4.8厘，而一年期則降至4.90071厘。
港元匯價最報7.8066，較前收市價升0.01%。
美國6月CPI按月跌0.1%，聯儲局減息預期升溫。恒指今早高開187點報18020，重上萬八點，其後升幅最多擴大至394點或2.2%，報18226。最新仍升345點，報18176。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.44476
|+3.202
|一周
|4.5
|-
|兩周
|4.51601
|+1.601
|一個月
|4.6
|+1.423
|兩個月
|4.65762
|+1.191
|三個月
|4.71423
|+1.423
|六個月
|4.8
|-
|一年
|4.90071
|-1.042
資料來源：香港銀行公會