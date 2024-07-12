12/07/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1315 -24.00 1歐元/人民幣 7.7726 +98.00 100日圓/人民幣 4.5253 +683.00 1港元/人民幣 0.9134 -0.10 1英鎊/人民幣 9.2324 +245.00 1澳元/人民幣 4.8412 -51.00 1紐元/人民幣 4.3655 -129.00 1新加坡/人民幣 5.3198 +105.00 1瑞郎/人民幣 7.9636 +109.00 1加元/人民幣 5.2490 -187.00 1人民幣/林吉特 0.6565 -21.90 1人民幣/俄羅斯盧布 12.1454 -1652.00 1人民幣/南非蘭特 2.5204 -116.00 1人民幣/韓元 191.1800 -84.00

《經濟通通訊社12日專訊》隔夜美國6月整體消費者價格環比意外下降，市場更加確定美聯儲將在9月降息，人民幣隔夜也出現明顯反彈，但國內市場供需改善仍需更多利好，監管層保持對中間價的過濾。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1315，較上個交易日升24點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至近1200點，上個交易日報7.1339。