12/07/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升24點子兩連升，報7.1315
《經濟通通訊社12日專訊》隔夜美國6月整體消費者價格環比意外下降，市場更加確定美聯儲將在9月降息，人民幣隔夜也出現明顯反彈，但國內市場供需改善仍需更多利好，監管層保持對中間價的過濾。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1315，較上個交易日升24點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至近1200點，上個交易日報7.1339。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1315
|-24.00
|1歐元/人民幣
|7.7726
|+98.00
|100日圓/人民幣
|4.5253
|+683.00
|1港元/人民幣
|0.9134
|-0.10
|1英鎊/人民幣
|9.2324
|+245.00
|1澳元/人民幣
|4.8412
|-51.00
|1紐元/人民幣
|4.3655
|-129.00
|1新加坡/人民幣
|5.3198
|+105.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9636
|+109.00
|1加元/人民幣
|5.2490
|-187.00
|1人民幣/林吉特
|0.6565
|-21.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.1454
|-1652.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5204
|-116.00
|1人民幣/韓元
|191.1800
|-84.00