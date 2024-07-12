12/07/2024 17:05

《神州經脈》6月進口轉跌，順差近千億創新高，三中全會下周開

《神州經脈》三中全會即將於下周一至四（15日-18日）召開，市場維穩為重，今日（12日）儘管資源、通信設備、互聯網、工程機械等板塊均顯著下跌，然而地產、金融、白酒等權重板塊落力支撐，滬綜指低開下行再反彈，收市微升0.03%，報2971.29點。深市欠支持，深成指收跌0.18%，創業板指軟0.09%。

交投打回原形，兩市全日成交6870億元（人民幣．下同），按日大跌12.7%，返回7000億元以下區間。

債市持續炙熱反映對內地經濟基本面悲觀，數據顯示通縮陰影揮之不去，外資對中國資產抱謹慎態度，股市成交低迷。回顧全周，滬綜指先是延續下跌勢頭，周二（9日）一度低見2904點，刷2月21日以來新低，觸發中證監啟動新一輪救市措施，進一步限制沽空股票，批准證金公司暫停轉融券業務，並預告將出台文件規範高頻交易。周四（11日）A股放晴，滬綜指全日升超1%，今日連續第二日上升，總結全周滬指升0.72%，結束連續八周下跌趨勢，總算在重要會議前為跌市踩下煞車掣。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開後回吐多數漲幅，至尾盤重新走強，收復7.26關，收報7.2585，較上個交易日4時30分收盤價大升125點子，兩連升，創6月19日以來近一個月新高，且升幅為5月中以來最大，全日在7.2571至7.2677之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1315，較上個交易日升24點子，兩連升，與市場預測偏離收窄至近1200點，上個交易日報7.1339。



*今日新聞精選*



1. 海關總署數據顯示，6月以美元計價出口同比超預期增長8.6%，創15個月高點；但進口意外轉跌，下降2.3%，降幅為4個月最大。當月貿易順差則為990.5億美元，創有記錄以來最高水平。中信證券固定收益部宏觀研究員許樹正認為，部分企業在歐美加徵關稅落地前的「搶出口」或對出口構成一定支撐，後續內需及進口的改善或須等待地產、設備更新改造等政策效能的進一步釋放。華東師範大學中國金融研究院研究員古堯表示，大宗商品價格持續偏軟和芯片等高科技產品限制進口的狀況，使得中國的順差規模再提升了一個台階，預計這種高順差狀況仍將持續。



2. 海關總署公布，上半年中國貨物貿易進出口總值21.17萬億元，同比增長6.1%，貿易規模歷史同期首次超過21萬億元，再創新高。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進口9.04萬億元，增長5.2%；貿易順差3.09萬億元，擴大12%。按美元計價，上半年，進出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進口1.27萬億美元，增長2%；貿易順差4350億美元，擴大8.6%。



3. 海關總署公布，上半年，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為2.29萬億元，同比增長2.9%，佔10.8%。其中，對美國出口1.71萬億元，增長4.7%；自美國進口5779.7億元，下降2%；對美貿易順差1.14萬億元，擴大8.4%。歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為2.72萬億元，下降0.7%，佔12.8%。其中，對歐盟出口1.78萬億元，增長0.5%；自歐盟進口9388.7億元，下降2.9%；對歐盟貿易順差8376.7億元，擴大4.6%。以美元計，上半年中國對美國出口同比上升1.5%，自美國進口同比下降4.9%；對俄羅斯出口同比下降0.8%，自俄羅斯進口同比上升3.9%。



4. 中共第二十屆三中全會15日至18日（下周一至四）在北京召開，市場期待更多刺激和寬鬆措施。安盛投資管理中國新興市場經濟師Yingrui Wang認為，三中全會預計不會有任何針對短期發展的重大公告，相反，這次會議可能會強調長期和結構性發展，重點關注產業鏈、未來產業成長以及推動技術創新。中國7月下旬召開的政治局會議對經濟可能會產生更直接的影響，因為在下周一公布中國第二季國內生產總值（GDP）數據後，政策制定者將召開會議評估當前經濟情勢，並據此調整下半年的政策議程。



5. 據《證券日報》報道，中證監將於近期發布程序化交易管理實施細則、異常交易行為監控標準、北向資金程序化交易報告指引等監管規則。不過報道提到，對高頻量化交易差異化的收費安排，「將在條件成熟時擇機出台」，這意味著目前當局還未決定對高頻量化交易額外收取流量費和撤單費。報道引述監管部門人士指，對於程序化交易特別是高頻量化交易，監管部門態度明確，既不會坐視不管，也不會簡單「一禁了之」。



6. 美國商務部宣布，對原產於自中國的低速載人車輛（Low-Speed Personal Transportation Vehicles）發起反傾銷和反補貼調查。2023年美國自中國進口被調查產品的金額約為4.4億美元。美國國際貿易委員會預計，將於8月5日作出產業損害初裁。若裁定涉案產品的進口，對美國國內產業構成實質性損害或威脅，美國商務部將繼續進行調查，並預計於9月13日作出反補貼初裁，11月27日作出反傾銷初裁。



7. 工業和信息化部副部長辛國斌今日在第14屆中國汽車論壇上表示，工信部將持續優化行業管理，深化試點示範，完善標準體系，加快推動高級別自動駕駛智能網聯汽車商業化應用。另外，據《貝殼財經》報道，日前有博主在社交媒體表示，因價格戰導致門店虧損嚴重，寶馬（BMW）將從7月起通過減少銷售量來穩定價格，緩解門店經營壓力。針對有關退出價格戰的傳聞，寶馬中國方面回應稱，下半年寶馬在中國市場將重點關注業務質量，支持經銷商穩扎穩打。



8. 廣州放寬樓市限購及加碼寬鬆，房貸最低利率不斷探底。《廣州日報》記者以客戶身份諮詢多家銀行，發現兩家外資行可提供最為優惠的房貸利率，其中滙豐銀行提供的利率為3.15%，貸款300萬元以上利率可低至3.1%；渣打銀行提供的利率為3.15%，而貸款600萬元以上利率更可低至3%。國有六大行提供的利率則為3.4%，股份制銀行和城商行利率可低至3.3%，至於廣州農商行利率為3.25%。報道提到，外資行利率看似有優勢，但是對貸款人的收入水平、徵信情況等資質要求較高。(sl)